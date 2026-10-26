Saviez-vous ça?

La lutte a toujours été populaire au Québec. Mais elle a été encore plus populaire dans le siècle prédédent.

Écoutez l'historien Jean-François Nadeau nous expliquer à quel point la lutte et certains de ses personnages colorés ont marqué les époques.

Jean-François Nadeau évoque les figures du passé telles Paul LeDuc, Yvon Robert, Little Beaver et le Géant Ferré.

Il remonte aussi aux origines de la lutte telle qu'on l'a connaît, liée à l'arrivée du Français Henri Deglane.

On évoque la popularité de la Fédération de lutte du Québec, l’impact de la télévision dans les années 1950 et le mémoire de Pierre Falardeau. La lutte est vue comme une mise en scène des luttes politiques et sociales québécoises.