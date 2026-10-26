Manifestations en France du 17 octobre

Les manifestations du 17 octobre en France ont mobilisé des milliers de gens, ont causé des dégâts qui vont coûter une fortune, mais aussi, elles ont mené à de la désinformation de masse sur les différentes plateformes numériques.

Écoutez à ce sujet Phillipe Lacroix en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.

Un nombre important d'images amplifiées par les réseaux sociaux se révèlent être liées à l’utilisation de l'intelligence artificielle, notamment celles de la panthère rose et du Captaine America...

D'autres sont le fruit de détournements d’événements, comme des manifestations survenues il y a quelques années, ou carrément dans d'autres pays.

Mais certains commerçant touchés par ces manifestations ont conservé leur sens de l'humour...