Absence de Paul Si-Pierre Plamondon à Ottawa

Le gouvernement du Parti québécois a choisi de ne pas envoyer de ministres à la rencontre historique réunissant le premier ministre du Canada, les premiers ministres provinciaux et les chefs autochtones à Ottawa, la première du genre en 21 ans.

Alors que le Québec s'est fait représenter par des fonctionnaires plutôt que par des élus, cette absence soulève des critiques sur la volonté réelle de Québec de collaborer avec ses partenaires canadiens et autochtones.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

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