À la recherche d'expériences originales

Les voyageurs cherchent de plus en plus à vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire et de leurs habitudes.

Selon un récent rapport publié par Booking.com, plus de trois personnes sur quatre privilégient désormais des vacances originales afin de s'éloigner des parcours traditionnels et de briser leur routine, un choix souvent influencé par la perception des autres et les réseaux sociaux.

Écoutez Fadwa Lapierre, chroniqueuse voyage et société, autrice du livre Expat, qui se penche sur ce phénomène au micro de Gino Chouinard lundi au Québec maintenant.