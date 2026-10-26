33 arrêts sur 34 tirs

Le gardien des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler, a brillé lors du match de la Classique Héritage, dimanche, face aux Jets de Winnipeg.
Il a d'ailleurs été nommé troisième étoile de la semaine dans la LNH pour ses récentes performances.
Écoutez le journaliste Jérémie Rainville faire le point sur l'actualité sportive, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Autres sujets abordés
- Le tirage au sort de la Coupe du monde féminin de volley-ball a eu lieu ce lundi;
- Le Canada mise gros lors de la Coupe Davis, le 24 novembre prochain en Italie;
- Les Alouettes de Montréal joueront en finale de l'Est de la LCF le samedi 7 novembre;
- Au soccer, les Roses de Montréal ont fini en tête du classement de la saison régulière;
- Le FC Supra du Québec s'est qualifié pour les séries éliminatoires.