33 arrêts sur 34 tirs

Le gardien des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler, a brillé lors du match de la Classique Héritage, dimanche, face aux Jets de Winnipeg.

Il a d'ailleurs été nommé troisième étoile de la semaine dans la LNH pour ses récentes performances.

Écoutez le journaliste Jérémie Rainville faire le point sur l'actualité sportive, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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