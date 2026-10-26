 Aller au contenu
33 arrêts sur 34 tirs

«Jacob Fowler a été le plus gros problème des Jets» -Jérémie Rainville

par 98.5 Sports

0:00
4:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 octobre 2026 17:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«Jacob Fowler a été le plus gros problème des Jets» -Jérémie Rainville
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

Le gardien des Canadiens de Montréal, Jacob Fowler, a brillé lors du match de la Classique Héritage, dimanche, face aux Jets de Winnipeg.

Il a d'ailleurs été nommé troisième étoile de la semaine dans la LNH pour ses récentes performances.

Écoutez le journaliste Jérémie Rainville faire le point sur l'actualité sportive, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Autres sujets abordés

  • Le tirage au sort de la Coupe du monde féminin de volley-ball a eu lieu ce lundi;
  • Le Canada mise gros lors de la Coupe Davis, le 24 novembre prochain en Italie;
  • Les Alouettes de Montréal joueront en finale de l'Est de la LCF le samedi 7 novembre;
  • Au soccer, les Roses de Montréal ont fini en tête du classement de la saison régulière;
  • Le FC Supra du Québec s'est qualifié pour les séries éliminatoires.

Vous aimerez aussi

Anciens et nouveaux joueurs du CH: «Ils avaient l'air de petits garçons»
Signé Lévesque
Anciens et nouveaux joueurs du CH: «Ils avaient l'air de petits garçons»
0:00
4:08
Travaux urgents sur le Stade olympique: aucun retard prévu pour le nouveau toit
Le Québec maintenant
Travaux urgents sur le Stade olympique: aucun retard prévu pour le nouveau toit
0:00
5:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'aurais pu me permettre ça depuis des années» -Philippe Laprise
Rattrapage
Numéro particulier dans son nouveau spectacle
«J'aurais pu me permettre ça depuis des années» -Philippe Laprise
«Fowler nous a fait un bel étalage de son talent» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Jets en plein air
«Fowler nous a fait un bel étalage de son talent» -Martin McGuire
La folie autour de You Can See Everything
Rattrapage
Documentaire déstabilisant
La folie autour de You Can See Everything
«En cas de catastrophe, aucun assureur ne pourrait assurer leurs dégâts»
Rattrapage
Vidéo
L'arrivée d'Anthropic en bourse
«En cas de catastrophe, aucun assureur ne pourrait assurer leurs dégâts»
Regarder7:11Gino Chouinard
«La lutte au Québec, ça a été absolument majeur» -Jean-François Nadeau
Rattrapage
Saviez-vous ça?
«La lutte au Québec, ça a été absolument majeur» -Jean-François Nadeau
Obama et les rassemblements: «C'est l'éminence grise des démocrates»
Rattrapage
Élections de mi-mandat
Obama et les rassemblements: «C'est l'éminence grise des démocrates»
Guerre tarifaire: «Il n'y a rien qui indique que l'on est retourné à la table»
Rattrapage
Économie
Guerre tarifaire: «Il n'y a rien qui indique que l'on est retourné à la table»
«Ces textes-là, ces paroles-là, sont complètement éloquentes» -Dorothée Berryman
Rattrapage
Classiques d'antan toujours pertinents
«Ces textes-là, ces paroles-là, sont complètement éloquentes» -Dorothée Berryman
Implants cérébraux: «Ce n'est pas de la science-fiction»
Rattrapage
Utilisés pour régler des troubles neurologiques
Implants cérébraux: «Ce n'est pas de la science-fiction»
«Dans le passé, le PQ était présent à ces rencontres» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Absence de Paul Si-Pierre Plamondon à Ottawa
«Dans le passé, le PQ était présent à ces rencontres» -Nathalie Normandeau
«Ces événements ont vraiment suscité beaucoup de désinformation»
Rattrapage
Manifestations en France du 17 octobre
«Ces événements ont vraiment suscité beaucoup de désinformation»
Travaux urgents sur le Stade olympique: aucun retard prévu pour le nouveau toit
Rattrapage
La fin des travaux toujours prévus en 2028
Travaux urgents sur le Stade olympique: aucun retard prévu pour le nouveau toit
Tendances voyage: choisir des vacances... qui ne nous ressemblent pas
Rattrapage
À la recherche d'expériences originales
Tendances voyage: choisir des vacances... qui ne nous ressemblent pas
«J'ai décidé de rester libre»: la surprenante carrière de Yael Naim
Rattrapage
Sa chanson «New Soul» toujours aussi écoutée
«J'ai décidé de rester libre»: la surprenante carrière de Yael Naim