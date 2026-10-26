La fin des travaux toujours prévus en 2028

Des travaux d'urgence ont lieu sur la surface de béton du Stade olympique, touché par des infiltrations d'eau, selon La Presse.

Ce chantier de dernière minute ne devrait pas retarder les travaux pour le nouveau toit, explique le journaliste Jeremy Filosa, qui a contacté l'équipe du Parc olympique.

La nouvelle structure faite sur mesure devrait donc être érigée en 2028 si tout se déroule bien.

Écoutez le compte rendu du journaliste pour Cogeco Nouvelles, Jérémy Filosa, sur les travaux du Stade olympique, lundi, au Québec maintenant.