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Une stratégie électorale de Trump?

Les États-Unis accusent le Canada d'ingérence étrangère

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Entendu dans

La commission

le 22 octobre 2026 14:11

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Les États-Unis accusent le Canada d'ingérence étrangère
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

L'ambassadeur des États-Unis au Canada accuse Ottawa d'ingérence étrangère en raison de déclarations ministérielles canadiennes.

Cette posture est qualifiée d'ironique par l'expert en politique américaine Guillaume Lavoie.

Il souligne que l'administration Trump s'est elle-même ingérée à répétition dans les affaires canadiennes.

Selon M. Lavoie, cette stratégie vise à préparer le terrain pour contester d'éventuels revers électoraux aux élections de mi-mandat. 

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, jeudi à La commission

«L'administration Trump est peut-être, dans l'histoire américaine, une de celles qui se sont le plus mêlées, de manière relativement peu élégante, de politique interne canadienne.»

Guillaume Lavoie

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