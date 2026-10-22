Une stratégie électorale de Trump?

L'ambassadeur des États-Unis au Canada accuse Ottawa d'ingérence étrangère en raison de déclarations ministérielles canadiennes.

Cette posture est qualifiée d'ironique par l'expert en politique américaine Guillaume Lavoie.

Il souligne que l'administration Trump s'est elle-même ingérée à répétition dans les affaires canadiennes.

Selon M. Lavoie, cette stratégie vise à préparer le terrain pour contester d'éventuels revers électoraux aux élections de mi-mandat.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, jeudi à La commission.