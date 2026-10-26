Présidence du Brésil

Au lendemain d’une élection présidentielle extrêmement polarisée et serrée au Brésil, le journaliste et auteur Michel Labrecque souligne que la victoire de Luiz Inácio Lula da Silva représente un immense soulagement pour une vaste partie de la population, particulièrement dans les milieux universitaire et culturel.

Face à un pays profondément divisé et à une opposition farouche menée par le clan de Flávio Bolsonaro, soutenu par Donald Trump, le politicien de 80 ans entame un quatrième mandat sous haute tension où il devra user de toute son expérience pour gouverner.

Écoutez l'ancien journaliste de Radio-Canada et correspondant au Brésil, Michel Labrecque, analyser le résultat des élections au Brésil, lundi.