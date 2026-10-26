Documentaire déstabilisant

Le documentaire de trois heures You Can See Everything porte sur Elizabeth Holmes, l'ex-CEO de Theranos, réalisé par Nathan Felder, qui a filmé Holmes 34 jours avant son entrée en prison en 2023.

Écoutez Catherine Beauchamp et Phillipe Lacroix à ce sujet en compagnie de Gino Chouinard.

Le documentaire a déjà généré 45 millions $ au box-office, des chiffres pas vus depuis les documentaires de Michael Moore.

Catherine Beauchamp nous parle du documentaire qui déstabilise à tout coup.

Philippe Lacroix nous explique à quel point l'engouement sur le web est palpable, notamment en raison d'un concours de sosie à Washington Square, à New York.