L'arrivée d'Anthropic en bourse

Anthropic, le créateur de l'agent conversationnel Claude, et tous ses dérivés devaient faire leur entrée en bourse sous peu. L'entreprise a publié son dossier d'introduction en bourse et un élément attire vraiment l'attention de la planète: celui sur les risques majeurs liés au développement de l'intelligence artificielle.

Comment ça fonctionne une entrée en bourse? Quels sont ses risques?

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert et la spécialiste d'intelligence artificielle, Ravy Por, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.

Le dossier déposé comprend pas moins de 94 pages sur les risques liés à l’intelligence artificielle, dont des menaces existentielles pour l’humanité.

Michèle Boisvert et Ravy Por soulignent la transparence d’Anthropic, la comparaison avec SpaceX, et l’impact positif du prospectus sur les titres technologiques, malgré des risques de sécurité, de cyberattaques et d’armes biologiques.

L’introduction, prévue avant l'Action de grâces américaine, pourrait atteindre une valorisation de 1,5 à 2 000 milliards de dollars, un record historique.