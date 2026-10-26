Une famille de Trois-Rivières vit des heures d'angoisse après qu'une fillette de 7 ans se soit piquée avec une seringue souillée lors d'une sortie scolaire à la bibliothèque municipale.

Trouvée dans le parc Champlain, l'aiguille a transpercé le capuchon protecteur alors que l'enfant la manipulait avec une amie.

Transportée d'urgence à l'hôpital Sainte-Marie, la jeune fille a amorcé un traitement préventif de 28 jours pour contrer d'éventuelles transmissions d'infections comme le VIH ou l'hépatite.

Écoutez Dominick Desfossés, père de la jeune fille en question, se confier à Gino Chouinard lundi au Québec maintenant.