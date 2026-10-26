Canadiens-Jets en plein air

Écoutez McGuire, déjà présent à St-Louis, nous parler de la rencontre de dimanche entre les Canadiens et les Jets, à Winnipeg.
Les sujets discutés
- Un match en plein air plutôt frisquet pour les descripteurs et les analystes;
- Le spectacle est incroyable quand on est collé sur l'action;
- Les Canadiens n'ont pas perdu (deux matchs) depuis la perte de leur capitaine, Nick Suzuki;
- Oliver Kapanen n'est certes pas Suzuki;
- Cole Caufield a pris les choses en main;
- Qui sera le gardien du Tricolore, mardi, contre les Blues?