Des partisans fidèles larguent le club

Les difficultés du CF Montréal auront eu raison des partisans les plus fidèles du club.

Le groupe 1642 MTL, qui se rassemblait dans une section précise à chaque match, a annoncé samedi qu'il cessait ses activités jusqu'à la fin de la saison.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont précisé que l'accumulation des échecs des dernières années, tant sur le terrain que dans les bureaux, les ont mené à remettre en question leur engagement envers le club.

D'ailleurs, lors de la défaite de samedi au Stade Saputo, le groupe de supporters a déserté les gradins, retirant leur bannière et couvrant d'un drap la célèbre cloche qu'ils sonnaient pour célébrer les buts.

Le Collectif Impact Montréal a pris la même décision.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, faire le point sur les déboires du CF Montréal au micro de Patrick Lagacé, lundi.