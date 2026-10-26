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Les Américains appelés aux urnes le 3 novembre

Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 07:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Il ne reste qu’une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis et tant les républicains que les démocrates multiplient les stratégies pour mousser leur propre parti. 

Vendredi, le président Donald Trump a annoncé qu’il reculait sur l’imposition de certains tarifs au Canada pour aider la candidate républicaine du Maine. 

Du côté des démocrates, c’est plutôt l’ex-président Barack Obama qui a retenu l’attention. Lors d’un rassemblement au Michigan samedi, il s’en est pris à Donald Trump, le blâmant notamment pour les impacts économiques de la guerre commerciale. 

Est-ce que la question du coût de la vie sera celle de l’urne le 3 novembre prochain aux États-Unis?

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, à Lagacé le matin.

«La question qui intéresse les gens, qui les fâchent le plus, c’est l’économie avec un grand E. Combien ça me coûte quand je vais faire le plein? Combien ça me coûte quand je vais faire l’épicerie? [...] Tout ça est vu à travers cette lorgnette. Les tarifs, je ne les aime plus ou je ne les aime pas parce que ça me coûte plus cher. La guerre en Iran? Même chose.»

Guillaume Lavoie

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