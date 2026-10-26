Les Américains appelés aux urnes le 3 novembre

Il ne reste qu’une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis et tant les républicains que les démocrates multiplient les stratégies pour mousser leur propre parti.

Vendredi, le président Donald Trump a annoncé qu’il reculait sur l’imposition de certains tarifs au Canada pour aider la candidate républicaine du Maine.

Du côté des démocrates, c’est plutôt l’ex-président Barack Obama qui a retenu l’attention. Lors d’un rassemblement au Michigan samedi, il s’en est pris à Donald Trump, le blâmant notamment pour les impacts économiques de la guerre commerciale.

Est-ce que la question du coût de la vie sera celle de l’urne le 3 novembre prochain aux États-Unis?

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, à Lagacé le matin.