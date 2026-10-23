Gestion du verre

Il y a de vives tensions depuis quelque temps entourant la gestion de Consignaction...

Devant la décision de l'organisme de construire une usine de conditionnement du verre à Sorel-Tracy et au prêt récent de 10 millions de dollars accordé par la SAQ, le secteur privé dénonce une concurrence déloyale et une hausse des coûts qui sera répercutée sur les consommateurs.

Les entreprises de la filière demandent un moratoire formel au gouvernement québécois.

Le ministre de l'Environnement, Jean Pellerin, a confirmé qu'il rencontrera le Groupe Bellemare pour examiner le dossier.

Écoutez Kevin Morin, directeur général du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec, vendredi midi à La commission.