C’était dans une ambiance de style chalet que les joueurs des Canadiens ont croisé le fer avec ceux des Jets dans le cadre de la Classique Héritage, dimanche, à Winnipeg.
Il était toutefois hors de question pour le Tricolore de prendre la rencontre à la légère. Après s’être adaptés à la glace, les joueurs ont rapidement trouvé leur rythme et ont mené le CH vers un gain de 2 à 1.
La grande vedette de la rencontre a toutefois été Jacob Fowler, qui est d’ailleurs devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la LNH à avoir amorcé un match spécial à l’extérieur.
Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur la rencontre de dimanche au micro de Patrick Lagacé.
«Je sais que les comparaisons peuvent être boiteuses, mais il a vraiment des airs d’un mini Carey Price, Jacob Fowler. Je dis mini parce que ce n’est pas un grand gardien à 6 pieds 1, mais dans le style, le calme, toujours en confiance dans son filet…»
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