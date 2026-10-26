 Aller au contenu
Classique Héritage

Victoire de 2-1 face aux Jets: «Fowler a été la grande vedette du Tricolore»

par 98.5

0:00
5:57

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Victoire de 2-1 face aux Jets: «Fowler a été la grande vedette du Tricolore»
Jacob Fowler a signé la victoire avec 34 arrêts dimanche lors de la Classique Hivernale / La Presse Canadienne

C’était dans une ambiance de style chalet que les joueurs des Canadiens ont croisé le fer avec ceux des Jets dans le cadre de la Classique Héritage, dimanche, à Winnipeg. 

Il était toutefois hors de question pour le Tricolore de prendre la rencontre à la légère. Après s’être adaptés à la glace, les joueurs ont rapidement trouvé leur rythme et ont mené le CH vers un gain de 2 à 1. 

La grande vedette de la rencontre a toutefois été Jacob Fowler, qui est d’ailleurs devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la LNH à avoir amorcé un match spécial à l’extérieur. 

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur la rencontre de dimanche au micro de Patrick Lagacé. 

«Je sais que les comparaisons peuvent être boiteuses, mais il a vraiment des airs d’un mini Carey Price, Jacob Fowler. Je dis mini parce que ce n’est pas un grand gardien à 6 pieds 1, mais dans le style, le calme, toujours en confiance dans son filet…»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés

  • Baseball: les Brewers de Milwaukee mènent la Série mondiale 2-0;
  • Formule 1: le jeune Kimi Antonelli s’approche du titre de champion du monde avec sa victoire au Texas;
  • Soccer: ça va bien pour le FC Supra, mais on ne peut pas en dire autant pour le CF Montréal…

Vous aimerez aussi

Anciens et nouveaux joueurs du CH: «Ils avaient l'air de petits garçons»
Signé Lévesque
Anciens et nouveaux joueurs du CH: «Ils avaient l'air de petits garçons»
0:00
4:08
«J'essaie d'aider les Blackhawks à retrouver le chemin du succès» -Patrick Kane
Le hockey des Canadiens
«J'essaie d'aider les Blackhawks à retrouver le chemin du succès» -Patrick Kane
0:00
29:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Opération Sous Zéro 2026: «On est rendu à 64 000$»
Rattrapage
Centre communautaire Hochelaga
Opération Sous Zéro 2026: «On est rendu à 64 000$»
Kelly Clarkson et son oiseau décoratif à 15 000 $: la créatrice réagit
Rattrapage
Avis négatifs et célébrités
Kelly Clarkson et son oiseau décoratif à 15 000 $: la créatrice réagit
Denys Arcand: heureux ou non d’être à Tout le monde en parle?
Rattrapage
Un segment de son livre fait réagir
Denys Arcand: heureux ou non d’être à Tout le monde en parle?
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Rattrapage
Quinze Canadiens poursuivent Ottawa
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Rattrapage
Habits de neige pour enfants
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Rattrapage
St-Lin-Laurentides
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Opération Sous Zéro: un soutien vital face à la pauvreté grandissante
Rattrapage
Des habits neufs pour affronter l'hiver
Opération Sous Zéro: un soutien vital face à la pauvreté grandissante
Problèmes de Desjardins avec des cartes Visa: «C’est maintenant réglé»
Rattrapage
Après une période de maintenance
Problèmes de Desjardins avec des cartes Visa: «C’est maintenant réglé»
Violence à l'école: une explosion de cas alarmante au Québec
Rattrapage
Trois fois plus de personnel scolaire agressé
Violence à l'école: une explosion de cas alarmante au Québec
Colombie-Britannique: «Les néo-démocrates ont mangé une volée»
Rattrapage
Les conservateurs au pouvoir
Colombie-Britannique: «Les néo-démocrates ont mangé une volée»
REM: travaux paralysés par un imbroglio administratif de licence
Rattrapage
Station Marie-Curie
REM: travaux paralysés par un imbroglio administratif de licence
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Rattrapage
Les Américains appelés aux urnes le 3 novembre
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Immobilier: «Ce qu'on vit présentement est davantage un retour à la normalité»
Rattrapage
Vers une baisse généralisée des prix?
Immobilier: «Ce qu'on vit présentement est davantage un retour à la normalité»
«Les bons vieux réflexes péquistes» de retour, selon Mathieu Boivin
Rattrapage
Des dossiers chauds pour le Parti québécois
«Les bons vieux réflexes péquistes» de retour, selon Mathieu Boivin
Manifestations: l'État français a songé à bloquer les réseaux sociaux
Rattrapage
Une dérive inquiétante pour la démocratie?
Manifestations: l'État français a songé à bloquer les réseaux sociaux