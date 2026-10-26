C’était dans une ambiance de style chalet que les joueurs des Canadiens ont croisé le fer avec ceux des Jets dans le cadre de la Classique Héritage, dimanche, à Winnipeg.

Il était toutefois hors de question pour le Tricolore de prendre la rencontre à la légère. Après s’être adaptés à la glace, les joueurs ont rapidement trouvé leur rythme et ont mené le CH vers un gain de 2 à 1.

La grande vedette de la rencontre a toutefois été Jacob Fowler, qui est d’ailleurs devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la LNH à avoir amorcé un match spécial à l’extérieur.

Écoutez Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif, revenir sur la rencontre de dimanche au micro de Patrick Lagacé.