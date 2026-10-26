Une dérive inquiétante pour la démocratie?

Une lettre interne révélée par le média Blast dévoile que le cabinet du premier ministre français a récemment envisagé d'exiger des opérateurs la suspension temporaire de plateformes comme TikTok ou Snapchat lors de violences urbaines.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi à Lagacé le matin.

Donald Trump a également retenu l'attention lors d'un rassemblement au Michigan, où il a délaissé les enjeux politiques pour commenter ouvertement les attributs physiques de la chanteuse Nicki Minaj...