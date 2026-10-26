 Aller au contenu
Des habits neufs pour affronter l'hiver

Opération Sous Zéro: un soutien vital face à la pauvreté grandissante

par 98.5

0:00
8:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 08:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Opération Sous Zéro: un soutien vital face à la pauvreté grandissante
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Pour une 22ᵉ année consécutive, le 98.5 s'associe au Centre communautaire Hochelaga pour la campagne Opération Sous Zéro, visant à fournir des habits de neige neufs aux enfants de familles vulnérables.

Au micro de Patrick Lagacé, le directeur d'école Christian Lacombe et la bénévole Sylvie Santerre témoignent de l'urgence d'agir, alors que la hausse du coût de la vie et le prix des logements fragilisent de plus en plus de ménages.

Cette aide concrète permet d'alléger le fardeau financier des parents tout en offrant chaleur et dignité aux jeunes pour la saison froide. 

Écoutez Christian Lacombe, directeur de l’école Saints-Martyrs-Canadiens, et Sylvie Santerre, grand-maman et bénévole, lundi à Lagacé le matin. 

Vous aimerez aussi

Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Lagacé le matin
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
0:00
12:19
De la quête de jeunesse aux mystères terrifiants d’Halloween
L'instinct Marie-Eve
De la quête de jeunesse aux mystères terrifiants d’Halloween
0:00
17:20
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Opération Sous Zéro 2026: «On est rendu à 64 000$»
Rattrapage
Centre communautaire Hochelaga
Opération Sous Zéro 2026: «On est rendu à 64 000$»
Kelly Clarkson et son oiseau décoratif à 15 000 $: la créatrice réagit
Rattrapage
Avis négatifs et célébrités
Kelly Clarkson et son oiseau décoratif à 15 000 $: la créatrice réagit
Denys Arcand: heureux ou non d’être à Tout le monde en parle?
Rattrapage
Un segment de son livre fait réagir
Denys Arcand: heureux ou non d’être à Tout le monde en parle?
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Rattrapage
Quinze Canadiens poursuivent Ottawa
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Rattrapage
Habits de neige pour enfants
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Rattrapage
St-Lin-Laurentides
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Problèmes de Desjardins avec des cartes Visa: «C’est maintenant réglé»
Rattrapage
Après une période de maintenance
Problèmes de Desjardins avec des cartes Visa: «C’est maintenant réglé»
Violence à l'école: une explosion de cas alarmante au Québec
Rattrapage
Trois fois plus de personnel scolaire agressé
Violence à l'école: une explosion de cas alarmante au Québec
Colombie-Britannique: «Les néo-démocrates ont mangé une volée»
Rattrapage
Les conservateurs au pouvoir
Colombie-Britannique: «Les néo-démocrates ont mangé une volée»
REM: travaux paralysés par un imbroglio administratif de licence
Rattrapage
Station Marie-Curie
REM: travaux paralysés par un imbroglio administratif de licence
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Rattrapage
Les Américains appelés aux urnes le 3 novembre
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Immobilier: «Ce qu'on vit présentement est davantage un retour à la normalité»
Rattrapage
Vers une baisse généralisée des prix?
Immobilier: «Ce qu'on vit présentement est davantage un retour à la normalité»
«Les bons vieux réflexes péquistes» de retour, selon Mathieu Boivin
Rattrapage
Des dossiers chauds pour le Parti québécois
«Les bons vieux réflexes péquistes» de retour, selon Mathieu Boivin
Manifestations: l'État français a songé à bloquer les réseaux sociaux
Rattrapage
Une dérive inquiétante pour la démocratie?
Manifestations: l'État français a songé à bloquer les réseaux sociaux