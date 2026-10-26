Des habits neufs pour affronter l'hiver

Pour une 22ᵉ année consécutive, le 98.5 s'associe au Centre communautaire Hochelaga pour la campagne Opération Sous Zéro, visant à fournir des habits de neige neufs aux enfants de familles vulnérables.

Au micro de Patrick Lagacé, le directeur d'école Christian Lacombe et la bénévole Sylvie Santerre témoignent de l'urgence d'agir, alors que la hausse du coût de la vie et le prix des logements fragilisent de plus en plus de ménages.

Cette aide concrète permet d'alléger le fardeau financier des parents tout en offrant chaleur et dignité aux jeunes pour la saison froide.

Écoutez Christian Lacombe, directeur de l’école Saints-Martyrs-Canadiens, et Sylvie Santerre, grand-maman et bénévole, lundi à Lagacé le matin.