Deux symboles vestimentaires chargés d'histoire

La députée Ruba Ghazal est au cœur d'une vive controverse pour avoir brandi un keffieh à l'Assemblée nationale.

Craig Sauvé prend sa défense, dressant un parallèle avec le kilt écossais — autrefois interdit par les Britanniques, puis porté fièrement au Salon bleu par l'ancien député Gordon Atkinson... sans soulever de tel tollé.

Selon lui, ce geste relève d'une légitime affirmation de son héritage culturel et d'un moment de joie partagé après une longue campagne électorale.

Écoutez Craig Sauvé, chef de Transition Montréal et ancien conseiller municipal de Montréal, vendredi à La commission.