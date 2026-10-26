Que diriez-vous d’avoir une réduction de votre compte de taxes municipales en échange de vos vieilles canettes?

C’est ce que propose la municipalité de St-Lin-Laurentides, qui tentait de trouver de nouvelles manières de réduire le compte de taxes de ses citoyens.

Écoutez la mairesse Isabelle Auger parler de cette initiative au micro de Patrick Lagacé, lundi.