Que diriez-vous d’avoir une réduction de votre compte de taxes municipales en échange de vos vieilles canettes?
C’est ce que propose la municipalité de St-Lin-Laurentides, qui tentait de trouver de nouvelles manières de réduire le compte de taxes de ses citoyens.
Écoutez la mairesse Isabelle Auger parler de cette initiative au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Les gens peuvent mettre leurs contenants consignés dans un sac et il va y avoir de la récupération directement à domicile. Les montants qui seront amassés seront déduits à la fin de l’année sur leur compte de taxes. [...] On doit se réinventer, on doit changer les façons de faire et être créatifs pour nos citoyens.»