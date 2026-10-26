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St-Lin-Laurentides

Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 08:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Les canettes des citoyens de St-Lin-Laurentides: la clé pour une réduction de leur compte de taxes. / Adobe Stock

Que diriez-vous d’avoir une réduction de votre compte de taxes municipales en échange de vos vieilles canettes? 

C’est ce que propose la municipalité de St-Lin-Laurentides, qui tentait de trouver de nouvelles manières de réduire le compte de taxes de ses citoyens. 

Écoutez la mairesse Isabelle Auger parler de cette initiative au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«Les gens peuvent mettre leurs contenants consignés dans un sac et il va y avoir de la récupération directement à domicile. Les montants qui seront amassés seront déduits à la fin de l’année sur leur compte de taxes. [...] On doit se réinventer, on doit changer les façons de faire et être créatifs pour nos citoyens.»

Isabelle Auger

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