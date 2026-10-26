Trois fois plus de personnel scolaire agressé

Les actes de violence envers le personnel de soutien scolaire ont explosé dans les écoles québécoises, atteignant près de 30 000 cas recensés, dont plus de 40% entraînent des arrêts de travail ou des congés de maladie.

Eric Pronovost tire la sonnette d'alarme devant cette réalité qui touche des élèves de plus en plus jeunes, parfois dès la maternelle.

Manque criant de ressources sur le terrain, coupures, gels d'embauche et impacts durables de la pandémie: la situation est devenue intenable pour les employés.

Écoutez le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), lundi matin au micro de Patrick Lagacé.