Chronique économique

Suite à leur assermentation en tant que ministres à l'Assemblée nationale, le travail s’amorce pour la nouvelle équipe gouvernementale du Parti québécois.

Aux commandes des finances et de l'économie, le trio formé de Nicolas Marceau, Alain Therrien et Stéphane Paquette aura fort à faire pour conjuguer retour à l'équilibre budgétaire, diminution du coût de la vie et allègement de la bureaucratie, explique Michèle Boisvert.

Écoutez la chroniqueuse économique faire le point, ce mercredi après-midi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.