Sept astuces nutritionnelles

Près de 28 % des Canadiens affichent un taux de cholestérol trop élevé — un chiffre qui grimpe à 60 % chez les plus de 60 ans.

La docteure en nutrition Isabelle Huot fait le point sur la prévention et la gestion du cholestérol. Elle recommande notamment d’effectuer un bilan sanguin dès 40 ans.

Elle défend également la consommation modérée d'œufs et démystifie l'effet des antioxydants, tout en proposant sept stratégies concrètes pour réduire le mauvais cholestérol.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition et chroniqueuse, vendredi à La commission.