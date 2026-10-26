Disponible sur TV5+

Imaginez voir apparaître au loin, depuis la fenêtre de votre appartement montréalais, de mystérieux nuages lumineux. Suspect, non?

Mais ce qu’il y a d’encore plus suspect, c’est que, soudainement, plus personne n’arrive à dormir. Qu’est-ce qui provoque cette insomnie généralisée?

C’est dans cet univers que nous amène la nouvelle mini-série «Saturnides» disponible gratuitement sur TV5+ à compter du 27 octobre.

Ce thriller psychologique avec des airs d’horreur, réalisé par Neegan Sioui Trudel et écrit par Jocelyn Martel-Thibault, met en vedette des comédiens québécois, dont Rosalie Bonenfant.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse culturelle, parler de cette série au micro de Patrick Lagacé, lundi.