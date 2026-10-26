Des dossiers chauds pour le Parti québécois

Paul St-Pierre Plamondon a beau être le premier ministre du Québec depuis seulement quelques jours, le travail, lui, n’attend pas. Il s’est rapidement mis à la tâche, mais certaines de ses décisions font déjà réagir.

Les sommes accordées à l'itinérance, promises en campagne électorale, ont été saluées dans le milieu. D’autres dossiers chauds pourraient toutefois compliquer la vie du premier ministre et de son équipe.

Lesquels?

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, revenir sur les dossiers chauds qui attendent Paul St-Pierre Plamondon et son gouvernement péquiste, au micro de Patrick Lagacé, lundi.