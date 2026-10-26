 Aller au contenu
Des dossiers chauds pour le Parti québécois

«Les bons vieux réflexes péquistes» de retour, selon Mathieu Boivin

par 98.5

0:00
10:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 octobre 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«Les bons vieux réflexes péquistes» de retour, selon Mathieu Boivin
Mathieu Boivin / Cogeco Média

Paul St-Pierre Plamondon a beau être le premier ministre du Québec depuis seulement quelques jours, le travail, lui, n’attend pas. Il s’est rapidement mis à la tâche, mais certaines de ses décisions font déjà réagir. 

Les sommes accordées à l'itinérance, promises en campagne électorale, ont été saluées dans le milieu. D’autres dossiers chauds pourraient toutefois compliquer la vie du premier ministre et de son équipe.

Lesquels?

Écoutez Mathieu Boivin, chroniqueur politique, revenir sur les dossiers chauds qui attendent Paul St-Pierre Plamondon et son gouvernement péquiste, au micro de Patrick Lagacé, lundi.

«Dans d’autres dossiers, ce sont les bons vieux réflexes péquistes qui sont de retour, c’est-à-dire qu’on va vous donner le temps qu’il faut pour comprendre qu’on a raison.»

Mathieu Boivin

Autre sujet abordé

  • La guerre des tuques se poursuit à Québec.

Vous aimerez aussi

Congés payés rehaussés: les PME s'inquiètent de l'impact financier
La commission
Congés payés rehaussés: les PME s'inquiètent de l'impact financier
0:00
14:33
«Le premier ministre fait de l'itinérance sa cause personnelle et politique»
Lagacé le matin
«Le premier ministre fait de l'itinérance sa cause personnelle et politique»
0:00
21:37
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Opération Sous Zéro 2026: «On est rendu à 64 000$»
Rattrapage
Centre communautaire Hochelaga
Opération Sous Zéro 2026: «On est rendu à 64 000$»
Kelly Clarkson et son oiseau décoratif à 15 000 $: la créatrice réagit
Rattrapage
Avis négatifs et célébrités
Kelly Clarkson et son oiseau décoratif à 15 000 $: la créatrice réagit
Denys Arcand: heureux ou non d’être à Tout le monde en parle?
Rattrapage
Un segment de son livre fait réagir
Denys Arcand: heureux ou non d’être à Tout le monde en parle?
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Rattrapage
Quinze Canadiens poursuivent Ottawa
Procès sur le climat: «C’est indéniable que l’avenir des jeunes est mis à mal»
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Rattrapage
Habits de neige pour enfants
Opération Sous Zéro: Paul Arcand défend ardemment le milieu communautaire
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Rattrapage
St-Lin-Laurentides
Réduction du compte de taxes en échange de canettes: «On veut se réinventer»
Opération Sous Zéro: un soutien vital face à la pauvreté grandissante
Rattrapage
Des habits neufs pour affronter l'hiver
Opération Sous Zéro: un soutien vital face à la pauvreté grandissante
Problèmes de Desjardins avec des cartes Visa: «C’est maintenant réglé»
Rattrapage
Après une période de maintenance
Problèmes de Desjardins avec des cartes Visa: «C’est maintenant réglé»
Violence à l'école: une explosion de cas alarmante au Québec
Rattrapage
Trois fois plus de personnel scolaire agressé
Violence à l'école: une explosion de cas alarmante au Québec
Colombie-Britannique: «Les néo-démocrates ont mangé une volée»
Rattrapage
Les conservateurs au pouvoir
Colombie-Britannique: «Les néo-démocrates ont mangé une volée»
REM: travaux paralysés par un imbroglio administratif de licence
Rattrapage
Station Marie-Curie
REM: travaux paralysés par un imbroglio administratif de licence
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Rattrapage
Les Américains appelés aux urnes le 3 novembre
Mi-mandat: «La question qui intéresse, c’est l’économie avec un grand E»
Immobilier: «Ce qu'on vit présentement est davantage un retour à la normalité»
Rattrapage
Vers une baisse généralisée des prix?
Immobilier: «Ce qu'on vit présentement est davantage un retour à la normalité»
Manifestations: l'État français a songé à bloquer les réseaux sociaux
Rattrapage
Une dérive inquiétante pour la démocratie?
Manifestations: l'État français a songé à bloquer les réseaux sociaux