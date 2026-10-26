Le chantier de la future station Marie-Curie du Réseau express métropolitain (REM), située près de l'aéroport Montréal-Trudeau, a été largement paralysé la semaine dernière.

Le journaliste Carl Marchand révèle que le consortium NouvLR n'avait plus de licence RBQ valide en raison d'un «imbroglio administratif», possiblement lié à un défaut de paiement.

De nombreux travailleurs ont ainsi été renvoyés chez eux pendant plusieurs jours avant une reprise graduelle des travaux.

Ce nouvel accroc s'ajoute à une série d'embûches techniques et administratives qui retardent ce projet ferroviaire névralgique...

Écoutez la chronique sur le terrain de Carl Marchand, lundi à Lagacé le matin.