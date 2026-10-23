Le nouveau gouvernement du Parti québécois annonce un investissement ciblé de 28 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance, dont 18 millions destinés à la métropole.

En parallèle, le géant Bombardier confirme une expansion stratégique de 270 millions de dollars aux États-Unis.

Écoutez l'ouverture de La commission, vendredi midi avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Les commissaires reviennent également sur les résultats d'un sondage maison concernant la pétition visant la députée Ruba Ghazal, qui suscite un vif intérêt du public.