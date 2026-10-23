Le gouvernement du PQ et l'itinérance

Face à l'urgence de la crise sociale, le gouvernement québécois investit 28 millions de dollars, dont 18 millions à Montréal, pour créer 1 000 places d'hébergement d'urgence et annonce la tenue d'un sommet transpartisan sur l'itinérance.

Saluée par le milieu communautaire, cette offensive menée par le premier ministre et la ministre déléguée Camille Pellerin-Forget vise à réduire de moitié l'itinérance en quatre ans.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, vendredi midi à La commission avec Nathalie Normandeau.