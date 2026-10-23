Paul St-Pierre Plamondon agit

L'enjeu de l'itinérance semble être la priorité du Parti québécois qui annonce, en ce début de mandat, de nouvelles ressources financières pour soutenir les organismes sur le terrain.

Face à l'insuffisance des programmes actuels, le premier ministre Paul Saint-Pierre Plamondon — qui s'est lui-même nommé responsable de ce dossier — promet des mesures concrètes dès vendredi.

Cette initiative fait suite au décès tragique de Brigitte Côté, une femme de 66 ans en situation d'itinérance retrouvée sans vie à Sorel-Tracy.

Parallèlement, l'ex-première ministre Pauline Marois, accompagnée d'autres figures politiques, accentue la pression en réitérant le besoin d'organiser un sommet national.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé qui porte notamment sur les actions prises par le PQ concernant l'itinérance en ce début de mandat.

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