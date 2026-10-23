Un message poignant

À l'âge de 17 ans, Charles-André Villeneuve brise un tabou majeur en dénonçant publiquement son addiction à la pornographie en ligne, une dépendance qui a débuté alors qu'il n'avait que 10 ans.

Accompagné de son oncle, le député libéral fédéral Louis Villeneuve, le jeune homme a porté son message jusqu'au Parlement d'Ottawa pour interpeller les ministres et réclamer des actions gouvernementales face à la détresse des adolescents.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, à ce sujet vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.