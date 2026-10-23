Comment s'assurer qu'il est compétent?

Alexandre Leblond a remarqué que les clients posent très peu de questions avant de se «magasiner» un planificateur financier.

Le chroniqueur se donne en exemple, soulignant qu'il se spécialise surtout dans les retraites. Il cite la fois où un jeune l'a repris concernant une information inexacte parce qu'il est moins habitué à ce type de client.

Il recommande aussi cinq questions à poser à son planificateur financier, du genre: votre clientèle type ressemble-t-elle à moi?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond donner ses stratégies, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.