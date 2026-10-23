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Comment s'assurer qu'il est compétent?

«Les gens posent très peu de questions à leur planificateur financier»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2026 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
«Les gens posent très peu de questions à leur planificateur financier»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Alexandre Leblond a remarqué que les clients posent très peu de questions avant de se «magasiner» un planificateur financier.

Le chroniqueur se donne en exemple, soulignant qu'il se spécialise surtout dans les retraites. Il cite la fois où un jeune l'a repris concernant une information inexacte parce qu'il est moins habitué à ce type de client.

Il recommande aussi cinq questions à poser à son planificateur financier, du genre: votre clientèle type ressemble-t-elle à moi?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond donner ses stratégies, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Si jamais tu parles à quelqu'un, dis-lui: “Si je signe pas avec toi, avec qui je devrais signer?” Puis là, tu vas voir sa face. Ça va te donner beaucoup d'informations.»

Alexandre Leblond

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