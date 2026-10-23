Sites pornographiques

La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective de 600 millions de dollars visant la maison mère d'Aylo (MindGeek) ainsi que YouPorn, Pornhub et deux de leurs anciens dirigeants.

La poursuite cible la diffusion d'images et de vidéos intimes partagées sans le consentement des personnes impliquées.

Le recours regroupe des victimes de matériel partagé sans leur accord, incluant des images d'abus sexuels sur des enfants.

L'une des demanderesses, désignée sous le nom de Jane Doe, réclame des dommages pour des contenus d'agressions subies durant son enfance qui ont été mis en ligne à son insu. Le juge a fixé la période couverte au 29 décembre 2017.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point au micro de Patrick Lagacé vendredi matin.