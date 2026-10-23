Il fait son entrée à l'Assemblée nationale

Les conservateurs d'Éric Duhaime ont bouclé la séquence d'assermentation des élus à l'Assemblée nationale, marquant l'arrivée officielle du parti au Parlement.

Dans la foulée, leur chef s'est affiché devant la statue de Maurice Duplessis pour affirmer sa posture autonomiste de centre droit, ciblant déjà les prochaines élections.

De son côté, le Parti libéral a dévoilé son cabinet fantôme, confiant des dossiers majeurs à Marc Tanguay (Éducation et Infrastructures) et Monsef Derraji (Santé).

Enfin, le premier ministre Paul Saint-Pierre Plamondon s'apprête à annoncer des investissements majeurs en itinérance, un dossier dont il conserve la responsabilité directe.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin faire le point sur l'assermentation des députés conservateurs à l'Assemblée nationale.

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