Le CH affronte les Blackhawks vendredi

Nick Suzuki sera absent pour une durée de deux à quatre semaines en raison d'une blessure à la main subie en bloquant un lancer.

Cette absence vient mettre fin à sa séquence impressionnante de 546 matchs disputés depuis ses débuts avec les Canadiens.

C'est le jeune Oliver Kapanen qui hérite, pour le moment, de la lourde tâche de le remplacer au centre du premier trio aux côtés de Juraj Slafkovsky et Cole Caufield.

Entretemps, le Tricolore se prépare à affronter les Blackhawks, à Chicago, dans le premier arrêt d'un séjour de quatre parties sur les patinoires adverses.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser les contrecoups de cette blessure et l'actualité sportive au micro de Paul Arcand.

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