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Le CH affronte les Blackhawks vendredi

Blessure de Nick Suzuki: la ligne de centre des Canadiens sous pression

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 octobre 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Blessure de Nick Suzuki: la ligne de centre des Canadiens sous pression
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Nick Suzuki sera absent pour une durée de deux à quatre semaines en raison d'une blessure à la main subie en bloquant un lancer.

Cette absence vient mettre fin à sa séquence impressionnante de 546 matchs disputés depuis ses débuts avec les Canadiens.

C'est le jeune Oliver Kapanen qui hérite, pour le moment, de la lourde tâche de le remplacer au centre du premier trio aux côtés de Juraj Slafkovsky et Cole Caufield.

Entretemps, le Tricolore se prépare à affronter les Blackhawks, à Chicago, dans le premier arrêt d'un séjour de quatre parties sur les patinoires adverses.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser les contrecoups de cette blessure et l'actualité sportive au micro de Paul Arcand.

Autres sujets abordés

  • La réaction controversée du gardien Jakub Dobes sur sa pénalité écopée en prolongation;
  • L'exploit de Connor McDavid, qui rejoint Lemieux, Bossy et Gretzky en atteignant 30 points à ses 10 premiers matchs;
  • Le coup d'envoi de la Série mondiale de baseball opposant les Rays aux Brewers dès 20h vendredi soir.

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