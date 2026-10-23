Un nouvel album pour l'occasion

L'auteur-compositeur-interprète Luc De Larochellière fête ses 40 ans de carrière et pour l'occasion, il revisite en chanson ses morceaux les plus populaires dans un nouvel album intitulé Paroles pour cordes sensibles.

À travers la chronique de Bénédicte Lebel, Luc De Larochellière explique qu'il n'a pas vu le temps passé depuis qu'il a gagné le Festival international de la chanson de Granby en 1986.

Écoutez l'entretien de la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel avec le chanteur, vendredi matin, à Lagacé le matin.