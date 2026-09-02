Dossier Kawhi Leonard

L’enquête de la NBA sur les manœuvres illégales des Clippers de Los Angeles lors du recrutement de Kawhi Leonard après son passage chez les Raptors de Toronto est terminée.

Et la facture est salée pour les Clippers...

Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet commenter ce dénouement au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sanctions incluent une amende de 30 millions de dollars au propriétaire de l'équipe Steve Ballmer, cinq choix de première ronde retirés - jusqu’en 2033 - et des suspensions pour des dirigeants.

Kawhi Leonard n’écope que d’une pénalité mineure malgré des paiements illégaux présumés de 21 millions de dollars.