Les Lakers vendus 12,5 milliards $

Les Lakers de Los Angeles auraient été vendus pour 12,5 milliards $, et ce, moins d'un an après avoir été... vendus.
Écoutez à ce sujet Peter Yannopoulos, agent de joueurs de basketball et analyste québécois, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Lakers vendus moins d'un an après leur vente. Surprise totale;
- Est-ce que la potentielle enquête sur l'actuel propriétaire des Lakers, Mark Walter, pourrait expliquer cette vente?
- Les Lakers ont vu leur valeur en hausse de quelque 25 % en deux ans;
- Est-ce que le départ de LeBron James pourrait expliquer une partie de la vente?
- «Un investissement dans une franchise de la NBA amène beaucoup de profits»;
- Russell Westbrook (Sacramento) prend sa retraite. Que représente-t-il pour Peter Yannopoulos?
- L'échange de Kawhi Leonard est mis sur pause. C'est décevant pour la NBA.
- David Stern aurait pris une décision plus rapidement qu'Adam Silver.