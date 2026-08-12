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Les Lakers vendus 12,5 milliards $

«Un investissement dans une franchise de la NBA amène beaucoup de profits»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 août 2026 19:00

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Un investissement dans une franchise de la NBA amène beaucoup de profits»
Un match des Lakers contre le Thunder. / Cogeco Média

Les Lakers de Los Angeles auraient été vendus pour 12,5 milliards $, et ce, moins d'un an après avoir été... vendus.

Écoutez à ce sujet Peter Yannopoulos, agent de joueurs de basketball et analyste québécois, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Lakers vendus moins d'un an après leur vente. Surprise totale;
  • Est-ce que la potentielle enquête sur l'actuel propriétaire des Lakers, Mark Walter, pourrait expliquer cette vente?
  • Les Lakers ont vu leur valeur en hausse de quelque 25 % en deux ans;
  • Est-ce que le départ de LeBron James pourrait expliquer une partie de la vente?
  • «Un investissement dans une franchise de la NBA amène beaucoup de profits»;
  • Russell Westbrook (Sacramento) prend sa retraite. Que représente-t-il pour Peter Yannopoulos?
  • L'échange de Kawhi Leonard est mis sur pause. C'est décevant pour la NBA.
  • David Stern aurait pris une décision plus rapidement qu'Adam Silver.

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