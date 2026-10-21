Criminalité

Depuis le mois de janvier, une foule de vols de bijouteries dans la région de Montréal ont été commis par des jeunes recrutés via les messageries.

Écoutez à ce sujet Nellie Brière en compagnie de Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Ces jeunes sont souvent influencés par des comptes comme ceux d'Andrew Tate.

Les organisations criminelles utilisent Snapchat pour des communications cachées, facilitant le recrutement et l’exposition à des contenus criminels, comme l’a montré une étude au Danemark.

On recommande la supervision parentale et le dialogue pour limiter les risques liés à ces plateformes numériques.