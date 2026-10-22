Boréal largue l'auteur

La saga autour de l'écrivain Thélyson Orélien prend une tournure dramatique.

Après avoir été lâché par son éditeur Boréal en raison de preuves confirmant l'usage de l'IA pour son roman, l'auteur s'en prend ouvertement au Québec et aux journalistes.

Stéphane Gendron commente ce scandale qui agite le milieu littéraire.

Entre fausses vérités sur son CV, déni persistant et liberté de presse, l'équipe s'interroge: une réhabilitation est-elle vraiment possible après une telle perte de confiance?

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon donner son avis à ce sujet, jeudi matin, à L'instinct Marie-Eve.