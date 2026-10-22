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Championnat canadien:

«Le CF Montréal s'en va dans le mur... c'est pathétique!» -Jean-Michel Bourque

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 22 octobre 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Le CF Montréal s'en va dans le mur... c'est pathétique!» -Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le CF Montréal a une fois de plus déçu ses partisans en s'inclinant aux tirs au but contre le Forge FC en finale du Championnat canadien, un club issu de la CPL.

Les décisions de l'entraîneur Philippe Eullaffroy, qui a laissé la vedette Alexis Sánchez sur le banc pendant toute la rencontre tout en envisageant d'envoyer un jeune gardien de 17 ans sans expérience pour les tirs de barrage, ont laissé plusieurs observateurs pour le moins perplexes devant la tournure des événements.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On s'en va dans le mur, puis je ne sais pas ce qui va se passer avec le CF Montréal, mais c'est pathétique»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets abordés:

  • Le retour tumultueux de Brady Tkachuk à Ottawa dans une défaite des Panthers face aux Sénateurs. 
  • Une sixième victoire consécutive pour le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey. 
  • Le gain des Raptors de Toronto lors du début de leur saison dans la NBA.

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