Le CF Montréal a une fois de plus déçu ses partisans en s'inclinant aux tirs au but contre le Forge FC en finale du Championnat canadien, un club issu de la CPL.

Les décisions de l'entraîneur Philippe Eullaffroy, qui a laissé la vedette Alexis Sánchez sur le banc pendant toute la rencontre tout en envisageant d'envoyer un jeune gardien de 17 ans sans expérience pour les tirs de barrage, ont laissé plusieurs observateurs pour le moins perplexes devant la tournure des événements.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.