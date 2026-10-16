Suspendu, car il aurait uriné sur un itinérant

Un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été suspendu à la suite d'allégations troublantes selon lesquelles il aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance, révèle un article de La Presse paru vendredi.

Ce sont ses propres collègues qui ont dénoncé l'incident à la hiérarchie. De tels comportements déplorables de la part des policiers sont-ils plus nombreux qu'avant ou sont-ils simplement dénoncés davantage?

Le problème est-il dans la formation que ces professionnels reçoivent?

Écoutez Stéphane Wall, ex-policier au SPVM, faire le point au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.