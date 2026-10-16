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Suspendu, car il aurait uriné sur un itinérant

Compétences pour être policier: «Certains réussissent à se faufiler»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 16 octobre 2026 10:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Compétences pour être policier: «Certains réussissent à se faufiler»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été suspendu à la suite d'allégations troublantes selon lesquelles il aurait uriné sur une personne en situation d'itinérance, révèle un article de La Presse paru vendredi.

Ce sont ses propres collègues qui ont dénoncé l'incident à la hiérarchie. De tels comportements déplorables de la part des policiers sont-ils plus nombreux qu'avant ou sont-ils simplement dénoncés davantage?

Le problème est-il dans la formation que ces professionnels reçoivent?

Écoutez Stéphane Wall, ex-policier au SPVM, faire le point au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Tout le monde a été consterné. C'est complètement aberrant, déplorable, scandaleux. Si les gestes sont avérés, c'est inacceptable. Une chose est certaine, c'est qu'il y en a certains, puis c'est une minorité, qui réussent à se faufiler et qui, malheureusement, arrive sur le terrain, puis vont développer une culture ou des habitudes qui ne concordent pas avec les valeurs.»

Stéphane Wall

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