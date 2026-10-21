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Perquisition majeure de la GRC

Déboires de Lion Electrique: les petits investisseurs réclament justice

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Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2026 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Déboires de Lion Electrique: les petits investisseurs réclament justice
Lion Electrique: des centaines de millions de dollars ont été perdus par 3 000 petits investisseurs. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Une perquisition d'envergure menée par 75 policiers de la GRC s'est déroulée au siège social de Lion Electrique à Saint-Jérôme.

Julien Fiset, du regroupement Invest Lion, a réagi à ce déploiement sans précédent lié aux activités de l'ancienne équipe de direction.

Son collectif, qui rassemble plus de 3 000 petits investisseurs floués, réclame justice après avoir essuyé des pertes estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. 

Écoutez Julien Fiset, investisseur de Lion Electrique, mercredi midi à La commission

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