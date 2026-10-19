Une cinquantaine d’appartements évacués

Un incendie majeur fait rage lundi à Montréal dans le secteur des rues Jarry et Saint-Michel. Un bâtiment de quatre étages, abritant une cinquantaine de logements, est la proie des flammes.

Le Service incendie a déclenché une alerte générale et 150 pompiers luttent contre le feu.

L’immeuble compte également une garderie au rez-de-chaussée. Tous les enfants et les locataires ont été évacués, dont certains qui étaient coincés sur leur balcon.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures légères causées par l’inhalation de fumée.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le point au micro de Gino Chouinard, lundi.