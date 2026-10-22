À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, l'animateur Patrick Lagacé aborde la présentation du nouveau conseil des ministres formé par le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon.

Ce cabinet restreint, marqué par une redistribution importante des responsabilités et le dossier de la lutte contre l'itinérance pris en charge directement par le premier ministre, suscite déjà de vives réactions en raison de sa composition et des défis qui l'attendent.

Patrick Lagacé revient également sur la controverse entourant la députée Ruba Ghazal et son port du keffieh palestinien à l'Assemblée nationale, tout en dénonçant les accusations disproportionnées de terrorisme qui ont émergé.

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