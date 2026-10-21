Lock-out chez Burnbrae

Un conflit de travail à la Ferme Saint-Zotique, une usine de classement d'œufs de l'entreprise ontarienne Burnbrae, fait craindre une pénurie dans les épiceries québécoises.

En lock-out depuis le 2 octobre, les 120 employés syndiqués dénoncent la détérioration des relations de travail, des méthodes d'intimidation et des cadences de production éprouvantes.

Écoutez Serge Monette, président de la Fédération du commerce de la CSN, discuter de la situation avec les commissaires mercredi midi.