Lock-out chez Burnbrae

Un conflit de travail à la Ferme Saint-Zotique, une usine de classement d'œufs de l'entreprise ontarienne Burnbrae, fait craindre une pénurie dans les épiceries québécoises.
En lock-out depuis le 2 octobre, les 120 employés syndiqués dénoncent la détérioration des relations de travail, des méthodes d'intimidation et des cadences de production éprouvantes.
Écoutez Serge Monette, président de la Fédération du commerce de la CSN, discuter de la situation avec les commissaires mercredi midi.
«C'est très difficile de trouver des gens pour travailler là, parce que le travail est excessivement difficile [...] à chaque fois qu'on parle des ententes, jamais ce n’est respecté [...] ça occasionne des blessures, c'est de la fatigue.»
Bien que la ferme distribue environ 30 % des œufs au Québec, Sylvain Lapierre, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, se veut rassurant.
Il rappelle que la production est suffisante et attribue les ratés actuels à un simple ralentissement de la chaîne de livraison.