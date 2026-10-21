Cérémonie d'assermentation

La journée de mercredi marque le début d'un nouveau gouvernement au Québec, avec l'assermentation des 22 ministres du Parti québécois, menés par Paul St-Pierre Plamondon.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau présenter son analyse de cette journée au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Pour l'ancienne ministre, le volume de travail imposé aux élus s'annonce particulièrement titanesque.