S'ils reprennent le contrôle du Congrès américain dans deux semaines, les démocrates veulent enquêter sur Elon Musk.
Écoutez la chercheuse et analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet en compagnie de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Contrairement à ce qu'il prétend, Elon Musk aurait joué un rôle dans le ralentissement de Starlink en Ukraine, selon le Wall Street Journal;
- On veut scruter l’attribution de contrats à Tesla et SpaceX;
- Élection présidentielle: qui sera le successeur de Donald Trump?
- Des allégations de corruption visent la famille Trump;
- La Cour suprême américaine va se prononcer sur la légalité de la distillation domestique du Moonshine.