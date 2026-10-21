Caufield pointe ses coéquipiers

Les Canadiens de Montréal ont, une fois de plus, laissé filer une avance de deux buts contre un adversaire, mardi, au Centre Bell.

Sauf que cette fois, l'adversaire, les Sharks de San José, ont non seulement comblé l'écart, mais ils ont remporté le match en prolongation.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, en parler avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.

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