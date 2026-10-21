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Caufield pointe ses coéquipiers

«Le match d'hier, ça peut être un tournant» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Le match d'hier, ça peut être un tournant» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont, une fois de plus, laissé filer une avance de deux buts contre un adversaire, mardi, au Centre Bell.

Sauf que cette fois, l'adversaire, les Sharks de San José, ont non seulement comblé l'écart, mais ils ont remporté le match en prolongation.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire, en parler avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.

Les sujets abordés

  • Le Tricolore échappe une autre avance et le match;
  • Cole Caufield critique publiquement les «pénalités stupides» de ses coéquipiers;
  • Suzuki et Caufield sont les gardiens des standards élevés de l'équipe;
  • Lane Hutson mérite aussi une tape sur les doigts, selon McGuire;
  • Jakub Dobes veut toujours en faire trop;
  • Martin St-Louis va avoir quelques exigences en vue du match contre les Blackhawks, à Chicago.

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