Le DSN: un succès?

Déployé dans les régions de la Mauricie–Centre-du-Québec et du Nord-de-l'Île-de-Montréal, le Dossier Santé Numérique (DSN) suscite la satisfaction de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Luc Mathieu, président de l'OIIQ, salue ce virage qui améliore la sécurité des soins.

Malgré des ajustements nécessaires dans les CHSLD, le système a permis de réduire de 40% les erreurs de médication et de 70% les erreurs de laboratoire.

Écoutez Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, en discuter à La commission mercredi midi.