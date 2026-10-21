 Aller au contenu
Aux portes du championnat

Roses: «On a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat» -Maryse Bard-Martel

par 98.5 Sports

0:00
5:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2026 16:18

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Roses: «On a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat» -Maryse Bard-Martel
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

Les Roses de Montréal pourraient remporter le championnat de leur ligue, vendredi soir, en en gagnant leur affrontement avec la formation d'Ottawa.

Écoutez l'entraîneuse par intérim des Roses de Montréal, Maryse Bard-Martel, en compagnie de Jérémie Rainville et de Gino Chouinard.

Les Roses de Montréal seront sur le terrain du Stade Boréale, vendredi, pour le championnat de la Super Ligue du Nord.

L'équipe est sur une séquence de neuf matchs sans défaite: c'est un atout ou une pression?

«Je pense que c'est un atout. Dans chaque scénario auquel on a fait face, on a trouvé un moyen d'aller chercher un résultat. Donc, c'est c'est certainement quelque chose sur lequel on s'appuie et qui nous donne confiance.»

Maryse Bard-Martel

Maryse Bard-Martel souligne l'importance des valeurs du club et du soutien des partisans.

Vous aimerez aussi

Les jeunes Sharks affrontent les - plus - jeunes Canadiens
Le Québec maintenant
Les jeunes Sharks affrontent les - plus - jeunes Canadiens
0:00
3:19
Gaël Monfils et Elina Svitolina: un divorce choc dans le tennis
Lagacé le matin
Gaël Monfils et Elina Svitolina: un divorce choc dans le tennis
0:00
1:21
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Baisse des naissances au Québec: un enjeu démographique et de société
Rattrapage
Saviez-vous ça?
Baisse des naissances au Québec: un enjeu démographique et de société
«Le match d'hier, ça peut être un tournant» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Caufield pointe ses coéquipiers
«Le match d'hier, ça peut être un tournant» -Martin McGuire
«Il n'y aura pas assez de 24 h dans une journée pour plusieurs ministres»
Rattrapage
Cérémonie d'assermentation
«Il n'y aura pas assez de 24 h dans une journée pour plusieurs ministres»
«Il y a un revers à la montée de l'IA: le web traditionnel, lui, recule»
Rattrapage
Le portrait mondial de nos habitudes numériques
«Il y a un revers à la montée de l'IA: le web traditionnel, lui, recule»
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
Rattrapage
Dans les coulisses d'une assermentation
Formation d'un cabinet: «C'est une course contre la montre»
François Arnaud se confie sur son rôle dans «Sans témoin»
Rattrapage
Carrière à Hollywood
François Arnaud se confie sur son rôle dans «Sans témoin»
Affaire Thélyson Orélien: «Ça devenait gênant et embarrassant»
Rattrapage
Les Éditions du Boréal se séparent de l'auteur
Affaire Thélyson Orélien: «Ça devenait gênant et embarrassant»
L'entreprise Héroux-Devtek, la première à avoir mis les «pattes» sur la Lune
Rattrapage
Entrevue avec Martin Brassard
L'entreprise Héroux-Devtek, la première à avoir mis les «pattes» sur la Lune
Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons
Rattrapage
Pour lutter contre l'Intelligence artificielle
Spotify a supprimé 75 millions de - mauvaises - chansons
«Il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas» -Joël Monzée
Rattrapage
Loisirs numériques
«Il va falloir que l'industrie démontre qu'elle ne nuit pas» -Joël Monzée
Donald Trump change de discours sur Bombardier
Rattrapage
Après avoir menacé d’empêcher des ventes
Donald Trump change de discours sur Bombardier
Les démocrates veulent enquêter sur Elon Musk
Rattrapage
Ralentissement de Starlink
Les démocrates veulent enquêter sur Elon Musk
Garanties de satisfaction: quelles sont les stratégies des entreprises?
Rattrapage
De plus en plus populaires
Garanties de satisfaction: quelles sont les stratégies des entreprises?
U2 à la mi-temps du match de l'Action de grâces
Rattrapage
NFL et Netflix
U2 à la mi-temps du match de l'Action de grâces