Aux portes du championnat

Les Roses de Montréal pourraient remporter le championnat de leur ligue, vendredi soir, en en gagnant leur affrontement avec la formation d'Ottawa.

Écoutez l'entraîneuse par intérim des Roses de Montréal, Maryse Bard-Martel, en compagnie de Jérémie Rainville et de Gino Chouinard.

Les Roses de Montréal seront sur le terrain du Stade Boréale, vendredi, pour le championnat de la Super Ligue du Nord.

L'équipe est sur une séquence de neuf matchs sans défaite: c'est un atout ou une pression?